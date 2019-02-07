الهند تقلص معدل الفائدة لأول مرة بـ2019 في خطوة مفاجئة

2019/02/07 | 14:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قرر البنك المركزي في الهند خفض معدل الفائدة الرئيسي في خطوة مفاجئة، لتكون الدولة الأولى في آسيا التي تقلص تكاليف الاقتراض في العام الجديد.





وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الخميس، أنه تم خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 6.25%.





ويأتي قرار خفض الفائدة بتصويت أعضاء السياسة النقدية في البنك الستة بالإجماع على تحويل موقفهم بدلاً من الموقف المتشدد الذي تبناها المركزي الهندي في أكتوبر الماضي.





ونفذ البنك المركزي الهندي زيادتين في معدل الفائدة خلال العام الماضي، إحداهما في يونيو والأخرى في أكتوبر بزيادة 50 نقطة أساس في إجمالي 2018.





وتباطأ التضخم في الهند إلى أدنى مستوى 18 شهراً مسجلاً 2.2% في ديسمبر الماضي، ليكون أقل بكثير من هدف البنك على المدى المتوسط والبالغ 4%.





وبحسب بيان السياسة النقدية، فإن البنك يرى تباطؤاً في نشاط الاقتصاد العالمي كما أشار إلى أنه على الرغم من تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية المسجلة في ديسمبر على خلفية خفض الإنتاج في يناير لكنها لا تزال أدنى قمة أكتوبر.





ويتوقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للهند بنسبة 7.4% خلال العام المالي الذي سوف يبدأ في 1 أبريل وهي نفس تقديرات العام الحالي.





وبالنسبة للتضخم، فيرى المركزي الهندي أن مؤشر أسعار المستهلكين سوف يرتفع بنسبة 2.8% في الربع الأخير من العام المالي الذي ينتهي في مارس المقبل، مقارنة مع توقعات كانت تشير إلى أنه سوف يتراوح بين 2.7 إلى 3.2% في الستة أشهر المنتهية في مارس.





وبحلول الساعة 10:18 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعدت العملة الهندية مقابل نظيرتها الأمريكية بأكثر من 0.2% ليتراجع الدولار إلى 71.4088 روبية.





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