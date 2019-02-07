محمد باقري: لا مساومة بشأن برنامجنا الصاروخي ونفوذنا الإقليمي وأية ضغوطات ستفشل

2019/02/07 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن تهديدات الاستكبار لن ترهب إيران للمساومة حول قدراتها الدفاعية والصاروخية.

وأكد باقري، ان لدى إيران الاستعداد اللازم للدفاع، ولن تخشى تهديدات الدول للمساومة بشأن قدراتها الدفاعية والصاروخية ومصالحها الإقليمية.

وأضاف باقري، ان إيران لها دور رئيسي في المنطقة، وعبأت طاقاتها وإمكانياتها لمواجهة الإرهاب في ساحات القتال، والتصدي لجرائم “داعش” من خلال وجودها الاستشاري في ساحات المواجهة في العراق وسوريا، وتقديم الشهداء في هذا الطريق ..



مشيراً إلى أن إيران تمكنت إلى جانب القوات المسلحة العراقية والسورية من قصم ظهر داعش، ومنع تقدمه إلى الدول الأخرى وحتى أوروبا.

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