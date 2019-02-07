الإعلام الحكومي: لا خطر يهدد حياة سكان نهر ديالى

2019/02/07 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكدت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الخميس 7 شباط 2019، عدم وجود أي خطر يهدد حياة وممتلكات المواطنين الساكنين على نهر ديالى.وذكرت الخلية في بيان لها وتلقت شبكة رووداو الإعلامية، نسخة منه، أن "وزارة الموارد المائية، أطلقت كميات من مياه سد حمرين وصلت إلى 500 م3/ثا قابلة للزيادة، لتأمين فراغ خزني مناسب تحسباً لورود موجات من الامطار والسيول القادمة".وأضاف البيان أن "هذه الإجراءات تأتي نتيجة ارتفاع مناسيب المياه في نهر ديالى"، مشيرة الى ان "التصاريف المطلقة لن تتجاوز القدرة الاستيعابية للنهر، نافية بالوقت ذاته وجود أي خطر يهدد حياة وممتلكات المواطنين الساكنين على نهر ديالى".

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