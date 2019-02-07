الخارجية الروسية: خيار استخدام القوة ضد فنزويلا سيكون كارثياً

2019/02/07 | 14:15

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وزارة الخارجية: خيار استخدام القوة ضد فنزويلا سيكون كارثياً- وزارة الخارجية: على واشنطن أن تدرك ان هناك بديلاً للنهج الذي

تعتمده حيال فنزويلا- وزارة الخارجية: أي تدخل عسكري في فنزويلا ستكون له تداعيات في خارج

هذا البلد أيضاً- وزارة الخارجية: نحذر الغرب بشدة من خطورة طرح اي أفكار بشأن

استخدام سيناريو القوة في #فنزويلا

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