اهالي خانقين يشعرون بارتداد هزة ارضية ضربت غرب ايران

2019/02/07 | 14:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعر المواطنون جنوب شرق قضاء خانقين في محافظة ديالى اليوم الخميس،بارتدادات خفيف ناجمة عن هزة ارضية حدثت في مدينة كيلان غرب إيران.

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