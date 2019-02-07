وزارة العدل الأمريكية تحقق في شكوى سجناء من تعرضهم لبرد قارس

2019/02/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وسائل إعلام أن وزارة العدل الأمريكية أمرت بفتح تحقيق بعد أن قال نزلاء سجن في بروكلين إنهم أمضوا أياما في زنازين مظلمة في درجات حرارة تحت الصفر بعد أن تسبب حريق في انقطاع الكهرباء وتعطل نظام التدفئة خلال موجة برد قارس في نيويورك.

وفي بيان نشرته صحيفة نيويورك تايمز قالت الوزارة إن مكتب المفتش العام التابع لها سيفحص ما إذا كانت إدارة السجون قد تعاملت بشكل مناسب مع الأمر في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين.

وذكر البيان الذي نشرته وسائل إعلام أخرى “تلتزم وزارة العدل والمكتب الاتحادي للسجون بتوفير ظروف العيش والعمل الإنسانية الآمنة لجميع السجناء والعاملين”.

ووقع ماس كهربي يوم 27 يناير/ كانون الثاني أدى إلى انقطاع الكهرباء وتعطل نظام التدفئة في السجن في وقت انخفضت فيه درجات الحرارة في مدينة نيويورك إلى ما يقرب من 18 درجة مئوية تحت الصفر.

وحركت هذه الظروف دعاوى قانونية وفجرت احتجاجات عامة ومن قبل ناشطين سياسيين وأصدقاء وأقارب السجناء البالغ عددهم 1600 سجين.

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