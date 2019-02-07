نهاية داعش تقترب في ريف دير الزور شرقي سوريا

2019/02/07 | 14:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت ناز السيد، مراسلة الغد من مدينة القامشلي بسوريا، إن قوات سوريا الديمقراطية قد شارفت على الانتهاء من تطهير ريف دير الزور شرقي سوريا من تنظيم داعش.

وأكدت أن قوات سوريا الديمقراطية تخوض الآن بدعم من قوات التحالف الدولي المعركة الأخيرة ضد المسلحين في بلدة «الباعوث»، حيث تشهد الآن اشتبكات عنيفة في آخر جيب لداعش في دير الزور الشرقي.

وأضافت مراسلتنا، أن المسلحين يقومون الآن بعمليات انتحارية خطيرة.

ومن المتوقع أن تعلن قوات سوريا الديمقراطية الانتصار على مسلحي داعش خلال الأسابيع القليلة القادمة، وذلك بحسب تصريحات من قيادات قوات سوريا الديمقراطية.

وقال مصدر قيادي في قوات سوريا الديمقراطية خلال اتصال هاتفي أجرته معه مراسلتنا من القامشلي، إن القوات فتحت ممرات إنسانية للمدنيين حيث وصل أكثر من 2000 مدني إلى المخيمات والمناطق الأمنة.

وتعاني قوات سوريا الديمقراطية صعوبة في هذه المعركة خاصة أن تنظيم داعش يستخدم المدنيين دروعا بشرية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه قد يعلن الأسبوع المقبل القضاء نهائيا على تنظيم داعش والسيطرة على أراضي التي يسيطرون عليها، وأشار إلى أن التحالف بقيادة بلاده عمل على القضاء على داعش في عدد من المناطق.

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