مصدر نيابي لـ “ناس”: علاوي ليس النائب الوحيد المهدد بالإقالة من البرلمان

2019/02/07 | 14:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مصدر نيابي، الخميس، أن زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، هو ليس النائب الوحيد المهدد بالإقالة من البرلمان، بسبب الغياب.وقال المصدر، لـ “ناس” اليوم (7 شباط 2019)، إن “قائمة المشمولين بالتنبيه، تضم 3 نائبين، فضلا عن علاوي”، مشيرا إلى أن “النائب نواف الجربا، مشمول بهذا التنبيه أيضا”.ولم يكشف المصدر، عن […]

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