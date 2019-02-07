2019/02/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{ بغداد : الفرات نيوز} باع البنك المركزي العراقي في مزاد العملة الأجنبية اليوم الخميس اكثر من 137 مليون دولار.وقال البنك المركزي في بيان ان "اجمالي المبيعات الكلية اليوم 137,021,040 دولارا ، حيث بلغ اجمالي البيع لاغراض تعزيز الارصدة في الخارج ، حوالات واعتمادات،117,261,040 دولارا ، فيما بلغ اجمالي البيع النقدي 19,760,000 دولارا".وأشار الى ان سعر البيع في كلا النفاذتين كان 1190 ديناراً لكل دولار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يبيع أكثر من 137 مليون دولارا في مزاد العملة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يبيع أكثر من 137 مليون دولارا في مزاد العملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).