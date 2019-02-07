مفتش الداخلية يحقق بشبهات فساد تسجيل 2637 عجلة مستوردة خلافاً للضوابط

2019/02/07 | 14:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} امر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي بتشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق أضابير وسجلات تسجيل 2637 عجلة مستوردة كمواد احتياطية بموديلات قديمة بطرق غير مشروعة من قبل مديرية مرور كركوك ومديريات مرور أخرى.

وذكر بيان لمفتشية الداخلية تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم ان" الأمر جاء بتشكيل اللجنة التدقيقية من قبل مفتش عام الداخلية على خلفية اكتشاف لجنة تحقيقية عملية تسجيل عجلات مستوردة {وارد} وتثبيت لوحات {ارقام} لها، على الرغم من أنها ادخلت البلاد على أنها مواد احتياطية بطرق غير مشروعة وخلافاً للضوابط والتعليمات ".واضاف " واثبتت التحقيقات الأولية التي أجراها مكتب المفتش العام أن اغلب العجلات {الوارد} التي تم تسجيلها هي من نوع تويوتا كراون {موديل 2003 و 2004}، وأن مديرية مرور كركوك وحدها سجلت {2346} عجلة منها والباقية تم تسجيلها في مديريات مرور محافظات أخرى ".واوضح البيان ان" المفتش العام اوقف جميع الاجراءات المرورية المتعلقة بالعجلات لحين الانتهاء من التحقيق والتدقيق في القضية لوجود شبهات فساد عن تورط ضباط ومنتسبين تابعين لمديرية المرور فيها".انتهى

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