فيروس يضرب ملايين الهواتف الذكية

2019/02/07 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..إبتكر قراصنة صينيون فيروساً جديداً يضرب الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي التي تعمل بنظام “أندرويد”.

وقام قراصنة انترنيت صينيون على ما يبدو بإصابة نحو عشرة ملايين هاتف ذكي حول العالم بفيروس جديد يستهدف الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام “أندرويد”، وذلك بحسب معطيات شركة “تشكبوينت” لأمن المعلومات.

وبحسب ما نقل موقع صحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الإخباري الألماني، فإن أغلب الأجهزة المصابة ما تزال في آسيا، لكن نحو 40 ألف جهاز هاتف ذكي وكمبيوتر لوحي في ألمانيا مصابة أيضاً بالفيروس الجديد.

ويقوم هذا الفيروس الجديد، المسمى “هامينغباد”، بعمل “حصان طروادة”، إذ يتسلل إلى الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي ومن ثم يقوم بفتح خاصية الإدارة البرمجية (root)، ما يعطيه سيطرة تامة على نظام التشغيل.



لكن حتى الآن، لا يبدو القراصنة الذين يقفون وراء الفيروس مهتمين بالمعلومات الشخصية لضحايا الفيروس، إذ تنحصر اهتماماتهم حتى الآن في استخدام الهواتف المصابة عن بعد ودفعها للنقر على روابط إعلانية، بالإضافة إلى ربط الهواتف المصابة مع بعضها البعض لخلق شبكة مترابطة وبيعها لقراصنة آخرين، وهو ما يحقق لهم دخلاً يقدر بـ300 ألف دولار شهرياً، بحسب موقع “زود دويتشه تسايتونغ”.

وتعتقد شركة “تشكبوينت” الأمنية، التي تتبع آثار الفيروس منذ نحو خمسة شهور، بأن مجموعة “ينغ موب” الصينية هي التي تقف وراء هذا الفيروس.



وفي الأصل، فإن “ينغ موب” شركة صينية متخصصة في تطوير الحملات الإعلانية، إلا أنه يُعتقد بأن هذه الشركة تنشط في القرصنة الإلكترونية من أجل تحقيق دخل إضافي، وإن كان ذلك بشكل غير قانوني.

ما العمل في مواجهة الفيروس؟

حتى اللحظة، وبحسب ما يكتب موقع “تشيب” الألماني الإلكتروني المتخصص بشؤون التقنية، لا تستطيع برامج الحماية على نظام “أندرويد” إمساك فيروس “هامينغباد”، ولذلك تبقى الطريقة الوحيدة للتخلص منه هي إعادة ضبط الهاتف أو الكمبيوتر اللوحي طبقاً لإعدادات المصنع، ما يعني محو كل ما فيه بعد شرائه.

وبالرغم من عدم فعالية برامج الحماية تجاه هذا الفيروس حتى الآن، إلا أن موقع “تشيب” الألماني ينصح بتنصيب برنامج حماية متطابق مع نظام “أندرويد” على الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي، ذلك أن هذه البرامج يتم تحديثها بشكل مستمر وفي النهاية ستكون قادرة من التعرف على هذا الفيروس والتعامل معه.

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