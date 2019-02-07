هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي تناقش أعادة النظر بعمل أنظمتها الداخلية

2019/02/07 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..ناقشت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعديل نظام الابتعاث والزمالات الدراسية وإعادة النظر ببعض التعليمات والتشريعات بما يسهم بالارتقاء بالمنظومة التعليمية في العراق.

وقال وزير التعليم والبحث العلمي الأستاذ الدكتور قصي السهيل اثناء اجتماع هيئة الرأي الذي ترأسه في مقر الوزارة إن القيادات الجامعية أمام مسؤولية كبيرة لتنفيذ برامج عمل عن الجودة والاعتمادية لتطوير المستوى الأكاديمي والبحث العلمي في المؤسسات التعليمية بما يتناسب مع التطور الموجود في نظيراتها بالعالم ، والعمل على دخول الجامعات العراقية ضمن التصنيفات العالمية الرصينة.

وأضاف السهيل أن الوزارة تعمل في إطار إستراتيجية الانفتاح على المؤسسات الحكومية بشأن توفير فرص الإفادة من الخبرات الأكاديمية في الجامعات لدراسة المشاكل والمعوقات التي يعاني منها المجتمع وإيجاد الحلول الناجعة لها.

وفي السياق ذاته وجه وزير التعليم العالي الجامعات العراقية في تقديم الدعم إلى جامعة الموصل من اجل أعادة الحياة الدراسية لها بعد تعرضها إلى أضرار كبيرة من سلب ونهب الأجهزة والمعدات المختبرية التي استخدمها داعش الأغراض التخريب.

وناقش المجتمعون تطبيق نظام المقررات الدراسية في الجامعات كافة, وأساسيات الجودة والاعتمادية ودخول الجامعات العراقية إلى التصنيفات العالمية كتصنيف (شنغهاي), والترقيات العلمية للأساتذة وآليات نشر البحوث, وخطط القبول في الدراسات العليا وآليات الإشراف على الرسائل والاطاريح, وتنفيذ مشاريع البرنامج الحكومي الخاص بالتعليم العالي, وتفعيل برنامج الأستاذ الزائر بالتعاون مع الجامعات العالمية الرصينة.

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