2019/02/07 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Kpaj_m4WXMc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المنطقة الآمنة في سوريا تبعد الأتراك عن الأميركيين وتقربهم من الروس - تقرير: فراس سعدون) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المنطقة الآمنة في سوريا تبعد الأتراك عن الأميركيين وتقربهم من الروس - تقرير: فراس سعدون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).