طائرة القاسم تهزم الثورة بالدوري الممتاز

2019/02/07 | 14:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:حقق نادي القاسم لكرة الطائرة، اليوم الخميس، الفوز على نظيره الثورة، بثلاثة اشواط دون مقابل، ضمن منافسات الدوري العراقي الممتاز للعبة.وجاءت الاشواط الثلاثة بواقع (25-21) و(25-15) و(25-17) نقطة.

وكانت مباريات يوم امس الاربعاء قد أسفر عن فوز فريق القوة الجوية على فريق اربيل بثلاثة أشواط مقابل شوطين، في حين تغلب فريق بيشمركة السليمانية على فريق الصناعة، بثلاثة أشواط مقابل لاشي.

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