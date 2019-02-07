نقابة الصحفيين بالانبار تقيم اختبارات الكفاءة لـ 120 صحفيا

2019/02/07 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اقامت نقابة الصحفيين العراقيين، الخميس، اختبارات الكفاءة المهنية لاكثر من 120 صحفا من عموم مدن المحافظة.وقال نقيب الصحفيين العراقيين فرع الانبار احمد الراشد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جامعة المعارف في مدينة الرمادي شهدت اجراء اختبارات الكفاءة المهنية لاكثر من 120 صحفيا يمثلون مختلف المؤسسات الاعلامية بإشراف مباشر من قبل نقيب الصحفيين العراقيين […]

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