صرف أكثر من 103 مليار دينار للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم خلال العام الماضي

2019/02/07 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين في امانة الوزراء، اليوم الخميس، صرف أكثر من 103 مليار دينار للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم خلال عام 2018.وقالت اللجنة المركزية لتعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "حجم المبالغ المصروفة للمواطنين المتضررة ممتلكاتهم خلال عام 2018 في بغداد والمحافظات، تجاوزت الـ103 مليار دينار".

واضافت ان "مجموع المبالغ المصروفة للمتضررة ممتلكاتهم نتيجة العمليات الإرهابية والاخطاء العسكرية بلغ 103,569,770,977 دينار من تاريخ 1/ كانون الثاني 2018 ولغاية 31/ كانون الاول 2018 والذين صدرت لهم قرارات تعويضية عن اللجنة المركزية وفقا لقانون 20 لسنة 2009 المعدل".واشارت الى ان "أكثر من 66 مليار دينار ضمن الأموال المذكورة صرفت لتعويض المتضررين في محافظة الانبار".

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