شبهات فساد بتسجيل 2637 عجلة مستوردة بموديلات قديمة خلافاً للضوابط

2019/02/07 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أمر المفتش العام لوزارة الداخلية جمال طاهر الأسدي ، الخميس، بتشكيل لجنة تدقيقية لتدقيق أضابير وسجلات تسجيل 2637 عجلة مستوردة كمواد احتياطية بموديلات قديمة بطرق غير مشروعة من قبل مديرية مرور كركوك ومديريات مرور أخرى.وقال الاسدي في بيان تلقت /المعلومة/نسخة منه، ان ” الامر جاء على خلفية اكتشاف لجنة تحقيقية عملية تسجيل عجلات […]

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