بدر: مخاوف كبيرة للعرب والتركمان من عودة البشمركة الى كركوك

2019/02/07 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول منظمة بدر “فرع الشمال” محمد مهدي البياتي, اليوم الخميس, أن الاجتماع الذي عقد بين قيادة العمليات المشتركة والبيشمركة لمناقشة الملف الامني في كركوك

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