القبض على عصابة سطت على مصرف في بغداد وسرقت مليار و600 مليون دينار

2019/02/07 | 14:35

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الخميس (7 شباط 2019)، القبض على 3 متهمين بتجارة العملات الزائفة.

وقال الناطق باسم الوزارة، اللواء سعد معن، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مفارز استخبارات الجريمة المنظمة في بابل العا

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، الخميس، 07 شباط، 2019، مصرع شخصين بحادث سير أثناء نقلهما جثتي شخصين آخرين قتلا بنزاع عشائري في بغداد.

وذكر إعلام القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مشاجرة بين عشيرتين في ناحية النهروان

بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر امني، الاربعاء، بالعثور على جثة امرأة عليها آثار عيارات نارية غربي بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القوات الامنية عثرت على جثة امرأة مجهولة الهوية مرمية بشارع القادة ضمن منطقة حي العدل غربي بغداد

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