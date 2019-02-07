2019/02/07 | 14:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الشرطة الاتحادية : قيام تجار ومهربيين بإدخال مواد غذائية مسرطنة الى العراق

07/02/2019 14:30:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت الشرطة الاتحادية، الخميس، عن قيام تجار ومهربيين بإدخال مواد غذائية مسرطنة للعراق.

وذكر بيان للقيادة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "بناء على ماقدمه وزير الزراعة لقائد قوات قيادة الشرطة الاتحادية من قيام بعض التجار والعناصر السيئة بتدمير المجتمع العراقي من الناحية الصحية والاقتصادية والامنية ومن خلال تهريب وادخال مواد غذائية غير مرخصة وتحتوي على مواد مسرطنة ومواد كيميائية غير صالحة للاستخدام البشري للفلاحين عبارة عن نفايات تؤثر على صحة المواطن".

وتابع، أن "القائد مدير عمليات القيادة اللواء اياد حميد أوفد إلى وزارة الزراعة للقاء الوزير وفريق العمل للوزارة لوضع آلية التعاون مع وزارة الزارعة للحد من هذه الظاهرة من خلال عمل وتواجد قطعات الشرطة الاتحادية في المحافظات التي يتم دخول هذه البضائع منها عن طريق التهريب، للحد من تلك المعوقات والاعمال الغير مقبولة".

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