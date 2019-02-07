بالصور.. الشيخ عيسی قاسم يلتقی السيد الشيرازي في مدينة مشهد

2019/02/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى آية الله الشيخ عيسی قاسم في مدينة مشهد المقدسة اليوم الخميس، بآية الله السيد محمد علي الشيرازي.

أعلنت ذلك قناة اللؤلؤة البحرينية في تغريدة لها

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