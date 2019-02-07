نائب يدعو وزير التعليم الى اختيار رئيس جامعة البصرة بعيدا عن المحاصصة السياسية

2019/02/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا النائب عن محافظة البصرة، جمال المحمداوي اليوم الخميس، وزير التعليم العالي لاختيار شخصية علمية مهنية لرئاسة جامعة البصرة تعيد تاريخها وواقعها المشرق، وجاء ذلك

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