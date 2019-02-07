معركة سياسية على تويتر بين الحريري وجنبلاط

2019/02/07 | 15:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في لبنان أصبح موقع تويتر أشبه بجلسة سياسية مفتوحة، تجرى فيه النقاشات، وباتت التغريدات به أشبه ببيانات رسمية من السياسيين.بيروت –

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