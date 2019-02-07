المنتخب الوطني يصعد الى مراكز جديدة في أحدث تصنيف لـ فيفا

2019/02/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صعد العراق في تصنيف الاتحاد الدولي بكرة القدم "فيفا" ثمانية مراكز على مستوى العالم في احدث تقرير اصدره الاتحاد الدولي اليوم الخميس.وقال التقرير، أن "قطر بطلة آسيا المتوجة حديثا، تقدمت إلى المرتبة 55 في أحدث تصنيفات FIFA / Coca-Cola العالمية، حيث ارتقت 38 مركزا، ووصلت إلى أفضل موقع لها منذ عام 1993 على خلفية نجاحها في الإمارات العربية المتحدة".

وذكر ان "كانت بطولة كأس آسيا لكرة القدم مسؤولة تقريبا عن جميع التغييرات الملحوظة في هذا الترتيب الأول في عام 2019، مع ندرة المباريات في الاتحادات الكونفيدرالية الأخرى التي تركت المراكز العشرين الأولى دون تغيير وبلجيكا ما زالت في المركز الأول".

وبين أن "قطر ليست الفريق الوحيد الذي صعد بأسلوب مذهل، أما منتخبات اليابان الذي كان في المركز (27) وصل الى المركز (23) ، بينما سجلت كوريا الجنوبية صعودا جيدأ من المركز (38) الى المركز (15)، الإمارات العربية المتحدة من المركز (67) صعد 12 مركزا والأردن صعد 12 مركزا واصبح في المركز 97".

وأشار التقرير إلى، إن "المنتخب الوطني صعد ثمانية مراكز واصبح في المركز 80، اما إيران صعدت سبع مراكز لتصبح في المركز 22 وأوزبكستان صعدت ستة مراكز لتصبح في المركز 89".

من النتائج الأخرى لهذه التغييرات أن آسيا قد عززت أعدادها في أعلى 50 مرتبة في الترتيب، ويمثل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الآن أربعة فرق، أحدها في النسخة الأخيرة، ويقف الآن على مستوى أفريقيا، التي استنزفت أعدادها من قبل الكونغو الديمقراطية التي تراجعت مرتبتين، اضاف التقرير.

تحرير: عامر الشيباني

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