2019/02/07 | 15:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عضو مجلس محافظة ديالى نجاة الطائي، أن حاملي السلاح خارج نطاق الدولة هم من خربو وضع المحافظة، وأنها "من سيء الى اسوء".وحسب الطائي، إن بعد 2014 "اصبحت لدينا جهات اخرى هي الاحزاب التي تدعي الاسلام والمجاميع المسلحة، مشيرة الى، أن "المحافظة اصبحت من سيء الى اسوء بسبب تلك المجاميع.

وذكرت الطائي في تصريح صحفي، اليوم الخميس ، أن الاموال تأتي بالمليارات للمحافظة، مبينة أن الوضع الامني والتخصيصات المالية شماعة تعلق عليها اخطاء المقصرين وهمينة المتنفذين والشركات المسيطرة على مقدرات ديالى.

واوضحت الطائي أن "حاملي السلاح خارج نطاق الدولة هم من خربو وضع المحافظة".

واشارت الى، ان "سوء الادارة يكمن في جميع مفاصل دوائر الدولة في المحافظة وحين مخاطبتنا لتلك الدوائر يطالبوننا بتوفير الوقود في وقت نحن لسنا جهة توزع الوقود وما شابه لكننا جهة رقابية".

تحرير: عامر الشيباني

التعليقات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول: ديالى من سيء الى اسوء والمتنفذين يسيطرون على مقدراتها) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول: ديالى من سيء الى اسوء والمتنفذين يسيطرون على مقدراتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).