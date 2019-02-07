منافس نتنياهو: على إسرائيل أن تجد طريقة كي لا تسيطر على الآخرين

2019/02/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدث بنيامين جانتس، أو “بيني” كما يعرف أيضاً، وهو المنافس الأصعب لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن انفتاحه لإزالة المستوطنات في الضفة الغربية، الأمر الذي أثار جدلا حول أسلوب التعامل مع الفلسطينيين قبيل طرح خطة السلام الأمريكية.

ومن المتوقع جدا الكشف عن خطة جانتس السرية فيما يتعلق بالخروج من الضفة الغربية على أن تطرح تفاصيل خطته بعد الانتخابات في التاسع من نيسان أبريل المقبل، مع تساؤلات حول استجابة الإسرائيليين لها ومدى تأثير الخطة على تشكيل الحكومة الائتلافية الإسرائيلية المقبلة.

استطلاعات حول الانتخابات الإسرائيلية خلصت إلى أن حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو قد يفوز بنحو 30 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 120، الأمر الذي سيمنحه فترة خامسة في رئاسة الوزراء، مع استبعاد إزالة المستوطنات من الضفة الغربية.

وجانتس، هو جنرال سابق يتمتع بشعبية مع حزبه الجديد في الأوساط الإسرائيلية، وينافس الليكود مع توقعات بحصول حزبه على 24 مقعدا من مقاعد الكنيست.

وقال جانتس لصحيفة “يديعوت أحرونوت” خلال رده على سؤال عن احتمال التسوية مع الفلسطينيين بعد تعثر المفاوضات مع نتنياهو منذ العام 2014 “نحتاج إلى إيجاد طريقة كي لا نسيطر على الآخرين.”

وذكّر جانتس بانسحاب إسرائيل من غزة في العام 2005 قائلا: “نحن بحاجة إلى أخذ العبر وتطبيقها في مكان آخر“.

وعزز الانسحاب من غزة موقع حركة حماس حيث خاضت الأخيرة منذ ذلك الحين ثلاث حروب مع إسرائيل.

من جهته اتهم حزب الليكود جانتس بوضع مخطط لتشكيل حكومة يسار بمساعدة أحزاب عربية في إسرائيل تتعاطف مع الفلسطينيين.

وكتب نفتالي بينيت على تويتر، وهو شريك في الائتلاف اليميني الحاكم “وفقا لخطة ترامب حول إقامة دولة فلسطينية وهي تنتظرنا مباشرة بعد الانتخابات فهنالك خطر واضح وشامل على المستوطنات.”

إدارة ترامب لم تعلن صراحة تأييدها لدولة فلسطينية، لكنها قالت إن على طرفي النزاع أن يقدما تنازلات.

وأوضح جانتس أنّ الانسحاب من الضفة الغربية سيجرى بشكل مختلف عن الانسحاب من غزة، في تلميح محتمل لإعادة انتشار يتفق عليها مع الفلسطينيين.

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