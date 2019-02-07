حمودي يدعو الحكومة إلى تنفيذ ما جاء في توجيهات المرجع الديني السيد علي السيستاني

2019/02/07 | 15:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق، همام حمودي، الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات المرجع الديني السيد علي السيستاني.

واكد حمودي، في بيان، على ضرورة عقد مجلس الوزراء جلسة للنظر في تنفيذ التوجيهات والمهام، وما تتطلبه من تشريعات، لإحالتها الى مجلس النواب، وتفعيل القوانين ذات الشأن، اضافة الى توجيه الوزارات والمؤسسات التنفيذية للعمل بموجبها .

واشار حمودي، الى اهمية العمل بجدية لحل الأزمات الراهنة، والتي اكد عليها مرارا وتكرارا السيد السيستاني، والتي تتعلق بملفات مكافحة الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وتخفيف معاناة المواطنين، وصولا الى الوقوف الحازم بوجه التصرفات الخارجة عن القانون، واعادة إعمار المناطق المتضررة، وارجاع النازحين إليها.

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