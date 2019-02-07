مأزق التحالفات الطائفية أكبر تحد للأميركيين في العراق

2019/02/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – يضع العراقيون اليوم على الطاولة مجددا لائحة الأولويات لتحديد المهمة المقبلة، وعليه تقف فصائل شيعية عراقية مقربة من إيران في

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