السفارة الأميركية: المشرعون العراقيون “لا يفهمون” حقيقة الوجود العسكري الأميركي في العراق

2019/02/07 | 15:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القائم بأعمال السفارة الاميركية في العراق، جوي هود, ان المشرعين العراقيين “لا يفهمون” حقيقة الوجود العسكري الاميركي في العراق.

ورد هود على مطالبات عدد من الكتل البرلمانية بإخراج القوات العسكرية الاميركية من العراق قائلا: انه لن يعلق على مسودة تشريع في البرلمان العراقي بشأن خروج القوات العسكرية الاميركية من العراق، داعيا المطالبين بخروج القوات الاميركية الى سؤال رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الاول الركن عثمان الغانمي، عن حقيقة هذا الوجود العسكري، وطبيعته.

وأشار هود الى ان المشرعين العراقيين سيكونون أقل اندفاعا في المطالبة بخروج القوات الاميركية من البلاد في حال فهموا حقيقة ذلك الوجود العسكري.

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