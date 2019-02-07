رئيس الجمهورية ومحافظ البنك المركزي ومسؤولون آخرون يشيدون بجناح المصارف بمعرض الكتاب

2019/02/07 | 15:16

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الاقتصاد نيوز – بغداد

زار رئيس الجمهورية برهم صالح ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ووزير الثقافة عبد الامير الحمداني والامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وعدد من المسؤولين جناح المصارف الخاصة في معرض بغداد الدولي للكتاب، فيما اشادوا بجهود المصارف المنضوية في رابطة المصارف الخاصة العراقية، في تطوير الاقتصاد العراقي.

وشاركت مصارف الاهلي العراقي ومصرف اشور الدولي ومصرف كردستان الاسلامي للاستثمار وشركة كي كارد ومصرف الدولي الاسلامي والشركة العراقية لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمشاركة من البنك المركزي بصفة رعاة لمعرض الكتاب الدولي المنعقد من فترة 7 شباط الى 18 من ذات الشهر في معرض بغداد الدولي لعام 2019.

وزار جناح رابطة المصارف الخاصة العراقية لهذا اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح واطلع على نشاطات والخدمات القطاع المصرفي العراقي من خلال المصارف المتواجدة في الجناح.





وزار الجناح محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ورئيس رابطة المصارف العراقية وديع الحنظل، حيث اطلعوا اثناء زيارتهم لجناح الرابطة على كافة الانشطة في تطوير العمل المصرف للمصارف المشاركة.





كما زار الامين لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووزير الثقافة عبد الامير الحمداني.

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