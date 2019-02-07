هبوط اليورو والسندات الإيطالية بعد خفض توقعات النمو الاقتصادي

2019/02/07 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأعلى مستوى في شهر في حين تراجع اليورو لأدنى مستوى بأسبوعين خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد أن خفضت المفوضية الأوروبية تقديرات النمو الاقتصادي لاقتصادات منطقة اليورو.





ويأتي التراجع في أسعار السندات والذي دفع العوائد على تلك الديون، نظراً لارتباطها بعلاقة عكسية بالتزامن مع الآفاق الاقتصادية المتشائمة إلى جانب القلق بشأن خطة الموازنة لروما.





وأعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خفض تقديرات النمو الاقتصادي لإيطاليا خلال العام الحالي إلى 0.2% مقارنة بتوقعات سابقة تبلغ 1.2%.





وكانت إيطاليا دخلت مرحلة ركود اقتصادي رسمياً بعد أن انكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي للربع الثاني على التوالي.





وبحلول الساعة 11:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد العائد على الديون الإيطالية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 2.943%.





وكان العائد على السندات الإيطالية التي يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات سجل 2.953% في وقت سابق من التعاملات، ليكون عند أعلى مستوى مسجل منذ 9 يناير الماضي.





وخلال نفس التوقيت، تراجعت العملة الأوروبية الموحدة مقابل نظيرتها الأمريكية بنسبة تزيد على 0.2% ليسجل اليورو 1.1335 دولار، وهو أضعف مستوى منذ 25 يناير الماضي.





وفي الوقت نفسه، فإن العوائد على السندات الألمانية لأجل 10 سنوات تراجعت إلى 0.126% لتسجل أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016.





وكانت المفوضية الأوروبية خفضت كذلك تقديرات النمو الاقتصادي لألمانيا إلى 1.1% في العام الجاري مقابل 2.8% سابقة.





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