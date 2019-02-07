الكمارك:أعادة اصدار أرسالية أفران غازية فشلت بالفحوصات المختبريه في منفذ الشيب

2019/02/07 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعادة السلطة الكمركية في مركز كمرك الشيب إرسالية أفران غازية مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد فشلها بالفحص المختبري ومخالفتها للمواصفات المعتمدة .





و ذكر بيان للهيئة وتلتقه وكالة صدى ” أن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية اجرى الفحوصات المختبرية على الارسالية وأكد عدم مطابقتها للمواصفات العراقية و للموصفات القياسية المعتمدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وإعادتها إلى الجانب الايراني “

يذكر ان الهيئة العامة للكمارك, تعتمد الفحوصات التي تقوم بها الدوائر المختصة العاملة في المراكز الكمركية على البضائع المستوردة وتحدد على أساسها دخول الارساليات ولمنع دخول المواد الغير مطابقة للمواصفات العراقية القياسية والتي تمس سلامة المواطن.

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