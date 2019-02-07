شاهد.. نوايا اميركية لإعادة احتلال العراق وتحويله منطلقاً للتجسس والإعتداء على جيرانه

2019/02/07 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تؤكد تصريحات ترامب بما لايقبل الشك نيته اعادة احتلال العراق مجدداً

فضلاً عن عدم احترام سيادة البلاد وثوابته الوطنية برفض تحوله منطلقاً

للعدوان والتجسس على جيرانه.

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