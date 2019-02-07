تعرف على الطائرة التركية المسيرة “بيرقدار TB2”

2019/02/07 | 15:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعد تركيا سادس دولة في العالم تصنع وتطور وتصدر الطائرات العسكرية المسيرة (بدون طيار) وذلك بعد الولايات المتحدة وإسرائيل والصين وباكستان وإيران.

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