أعادة أرسالية أفران غازية فشلت بالفحوصات المختبرية في منفذ الشيب

2019/02/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعادة الهيئة العامه للجمارك، اليوم الخميس إرسالية أفران غازية مخالفة للضوابط الى الجانب الأيراني بعد فشلها بالفحص المختبري

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