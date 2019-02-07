وزير العمل يدعو إلى تنفيذ توصيات إصلاح القطاع الصناعي الخاص

2019/02/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان، اليوم الخميس، الى تنفيذ التوصيات الخاصة باصلاح القطاع الصناعي

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