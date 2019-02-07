2019/02/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أكد قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية العميد علي حاجي زاده، اليوم الخميس، أن بلاده لن تتفاوض بشأن قدراتها الصاروخية أبدًا ومع أي جهة كانت.وقال العميد حاجي زاده، أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية تواصل سير الاختبارات الصاروخية القريبة والبعيدة المدى”، لافتًا إلى أن “الحكومة لا تتدخل في هذا الأمر، لكون الاختبارات الصاروخية هي ليست […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد حاجي زاده: لن نتفاوض بشأن قدراتنا الصاروخية مع أي جهة كانت alansaar.

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