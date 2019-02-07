2019/02/07 | 15:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعتقلت القوات الأمنية ،الخميس، تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة في العاصمة بغداد.وقالت قيادة عمليات بغداد في بيان تلقى / الأنصار/ نسخة ان “القوات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على تسعة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة ضمن قاطع مسؤولية القيادة في مدينة بغداد حيث تمكنت قوة من المقر المسيطر الزيدان من إلقاء القبض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال إرهابيين ومتهمين بقضايا مختلفة في العاصمة بغداد alansaar.

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