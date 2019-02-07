الإمارات و”دبابات” البابا!

2019/02/07 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الحسين شعبان… ” كم دبابة عند بابا الفاتيكان؟” كان ذلك تعليقاً ساخراً لجوزيف ستالين الزعيم الشيوعي السوفيتي على خبر نقله له ونستون تشرشل الزعيم البريطاني المحافظ في مؤتمر يالطا (11 فبراير/شباط/1945) عن انضمام البابا إلى الحرب على أدولف هتلر الزعيم الألماني النازي.استعدتُ ذلك وأنا أتابع زيارة البابا فرانسيس إلى دولة الإمارات […]

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