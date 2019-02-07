رئيس البرلمان الأردني : دحر العراق لداعش انتصار لكل الشرفاء في العالم

2019/02/07 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد… استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح, الخميس, رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطروانة, فيما أكد الطراونة أن انتصار العراق على مجرمي “داعش” هو انتصار لكل الشرفاء في العالم.وذكر بيان لمكتب صالح تلقت وكالة/ المعلومة/ نسخة منه, إن “رئيس استقبل, اليوم, في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة والوفد المرافق […]

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