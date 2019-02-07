وزير الخارجية لنظيره الهولندي: نتطلع لتطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصاديّة والامنية

2019/02/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد وزير الخارجية محمد الحكيم، خلال لقائه نظيره الهولندي ستيفانوس أبراهام بلوك، اليوم الخميس، ان العراق يتطلع لتطوير التعاون المشترك في المجالات الاقتصاديّة والامنية.وقال مكتبه في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم التقى مع وزير الخارجيّة الهولنديّ ستيفانوس أبراهام بلوك على هامش الاجتماع الوزاريّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة داعش المُنعقِدة أعماله في العاصمة الأميركيَّة واشنطن".

واضاف ان "الجانبين ناقشا سُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيّة بين البلدين، والنهوض بها في المجالات المختلفة، والتنسيق بينهما في المحافل الدوليّة، والإقليميَّة".وأعرب الحكيم عن" تطلع العراق لتطوير التعاون مع هولندا في المجالات الاقتصاديّة، والامنية والتنسيق بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين".

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