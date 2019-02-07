صالح: تطور العلاقات مع الأردن يعكس سعي العراق للانفتاح على أشقائه وجيرانه

2019/02/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أكد رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الخميس، على ان العلاقات بين العراق والاردن تشهد تطوراً واضحاً وملموساً بفضل رغبة مسؤولي الدولتين على تميزها خدمة للشعبين الشقيقين.وذكر بيان لمكتب صالح، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "رئيس الجمهورية استقبل في قصر السلام ببغداد، رئيس مجلس النواب الاردني عاطف الطروانة والوفد المرافق له".

واضاف البيان ان "اللقاء استعراض تطورات الاوضاع على الصعيدين العربي والدولي والقضايا ذات الاهتمام المشترك".واوضح صالح بحسب البيان، ان "الاتفاقات التي وقعت مؤخراً بين حكومتي البلدين وخطوات تنفذيها تعكس سعي العراق الجاد للانفتاح على جيرانه وأشقائه وأصدقائه، بعدما تجاوز خطر الارهاب وانتصر بجدارة، بما يحقق الفوائد المرجوة منها وينعكس على المستوى الاقتصادي والتجاري فيهما".من جانبه، اشار الطروانة الى "الدور المهم والفاعل للعراق في المنطقة وان انتصاره على عصابات داعش الارهابية هو انتصار لكل العرب والشرفاء في العالم"، مثمناً جهود صالح بتطوير العلاقات بين البلدين".واعتبر الطروانة ان "زيارة رئيس الجمهورية، برهم صالح، الاخيرة للاردن هي نقطة انطلاق حقيقية لتصاعد ونمو العلاقة بين البلدين".

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