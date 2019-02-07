2019/02/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادي امانة بغداد يتعاقد مع المهاجم محمد محمود ابو شاهين قادماً من نادي طلائع الجيش المصري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز

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