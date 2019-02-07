English | كوردى


نادي امانة بغداد يتعاقد مع المهاجم محمد محمود ابو شاهين قادماً من نادي طلائع الجيش المصري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز
2019/02/07 | 15:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نادي امانة بغداد يتعاقد مع المهاجم محمد محمود ابو شاهين قادماً من نادي طلائع الجيش المصري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي امانة بغداد يتعاقد مع المهاجم محمد محمود ابو شاهين قادماً من نادي طلائع الجيش المصري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي امانة بغداد يتعاقد مع المهاجم محمد محمود ابو شاهين قادماً من نادي طلائع الجيش المصري لتمثيل الفريق في منافسات الدوري الكروي الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).

كامل التفاصيل في: الرياضة الان ✓


Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا