فينغر يتلقى أربعة عروض بعيداً عن انكلترا

2019/02/07 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:اعلنت تقارير صحفية، اليوم الخميس، ان المدير الفني السابق لآرسنال الانكليزي لكرة القدم، الفرنسي آرسين فينغر، اقترب من العودة لعالم الكرة.وذكرت صحيفة "ميرور"، أن فينغر تلقى اربعة عروض يفاضل بينها حاليا، لكنها بعيدة عن الدوري الإنكليزي، لرغبة المدرب الفرنسي في عدم مواجهة آرسنال، بسبب العلاقة التاريخية بين الطرفين.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان ضمن هذه العروض، لكن كمدير لكرة القدم، بالإضافة لعرض كمدير فني لأحد المنتخبات، بجانب عرضين من ناديين كبيرين في أوروبا، دون الكشف عنهما.وكانت تقارير صحفية قد ربطت فينغر من قبل، بتولي تدريب بايرن ميونخ الالماني أو ريال مدريد الاسباني.

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