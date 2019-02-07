2019/02/07 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان مشترك، اليوم الخميس، أن فريقي المفاوضين من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيجريان محادثات جديدة” في محاولة لاخراج بريكست من الطريق المسدود.وجاء في البيان الذي نشر بعد لقاء يونكر وماي في بروكسل “رغم الصعوبات، اتفق المسؤولان على أن يجري فريقاهما محادثات لمعرفة ما إذا من الممكن إيجاد حل ينال” تأييد غالبية أعضاء البرلمان البريطاني و”يحترم” الشروط التي حددتها الدول الاعضاء ال27.وأضاف المصدر نفسه أن المسؤولين “سيلتقيان مجددا” بحلول نهاية الشهر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رويترز: فرنسا تقرر استدعاء سفيرها من إيطاليا للتشاور) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رويترز: فرنسا تقرر استدعاء سفيرها من إيطاليا للتشاور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).