سيادة العراق …وتصريحات غير مسؤولة لترامب

2019/02/07 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / عبد الخالق الفلاح… اختلفت التفسيرات التي تُحاول تعريف مفهوم الاستبداد الذي يعني الانفراد والتسلط ، وداء ابتليت به الكثيرة من الشعوب في بعض مراحل التاريخ ولازالت تأن من شدتها ومن تحديات صعبة مرت عليها وهو أسوأ أنواع السياسة، وأكثرها فتكا بالإنسان ، و يؤدي إلى التراجع في كافة مرافق الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية […]

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