اسماعيل الحديدي: المجموعتان العربية والتركمانية لن تشاركا باجتماع مجلس محافظة كركوك في أربيل

2019/02/07 | 15:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

أكد القيادي في الجبهة العربية الموحدة، اسماعيل الحديدي، أن المجموعة العربية والتركمانية لن تشارك في اجتماع مجلس محافظة كركوك الذي سيعقد في أربيل، مشيراً إلى أن "عملية تعطيل المجلس كانت غير مبررة ولم تجدي نفعاً".وقال الحديدي لشبكة رووداو الإعلامية إنه " لا أعتقد أن المجموعة العربية والتركمانية ستشارك في الاجتماع في أربيل، لكن عندما سيعقد في كركوك فستحضر هاتين المجموعتين باعتبار أن مكان الاجتماع من المفترض أن يكون في كركوك وهذا هو المبدأ الصحيح بأن جلسات المجلس يجب أن تكون في مبنى المحافظة في كركوك".وأشار إلى أنه "أرى أن هذا الاجتماع في أربيل هي عملية للملمة الأمور فيما يخص قائمة التأخي باعتبار هي القائمة الأكبر في مجلس محافظة كركوك حتى تتحول إلى جلسات في مبنى محافظة كركوك وفي داخلها"، مؤكداً على أن "عملية التفعيل لا بأس بها لأن تفعيل مجلس المحافظة ضرورة لكن يجب أن يكون هناك توافق مع المجموعتين العربية والتركمانية أي جلسات المجلس يفترض أن تكون في كركوك حتى تأخذ الشرعية الأكبر".وأوضح الحديدي أن "العرب والتركمان هم حريصين على التفاهم وخاصة في مسألة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي وإلى عودة مجلس المحافظة"، مبيناً أنه "تم تعويق هذا المجلس ولا زال معطلاً حيث جاءت عملية التعطيل بعد 16 أكتوبر لكن ضروري أن يعمل هذا المجلس من داخل كركوك، وأن تبدأ الاجتماعات فيها ليأخذ الشرعية الأكبر في جلساته بحضور المجموعتين التركمانية والعربية".وتابع "التعطيل حصل بسبب انسحاب أعضاء من قائمة التأخي الجلسات، لكن هناك اتفاق أن تبدأ جلسات المجلس يوم 18 بالشهر وهذا التفاهم الذي يحصل في أربيل هو بسبب التفاهم بين الاتحاد الوطني وبين الحزب الديمقراطي وبين الأطراف الكوردستانية"، متابعاً "في مجلس محافظة كركوك لم نصل إلى أي نتيجة لأن الاجتماعات تحتاج إلى نصاب كامل".وأردف القيادي في الجبهة العربية الموحدة أن "عملية تعطيل المجلس كانت غير مبررة ولم تجدي نفعاً لحد هذه اللحظة ولكن نأمل أن تبدأ هذه الجلسات في المرحلة المقبلة".

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