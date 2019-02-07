بوادر انتهاء أزمة قطاع التعليم الثانوي في تونس

2019/02/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال ياسر دبابش، مراسل الغد من تونس، إن هناك أنباء عن اتفاق بين الحكومة من جهة ونقابة التعليم الثانوي من جهة أخرى، يتم بمقتضاه إنهاء أزمة العاملين في هذا القطاع.

وأوضح مراسلنا أن هيئة إدارية ستعقد غدا الجمعة لتداول وبحث الأزمة وربما المصادقة حول بحث هذه الاتفاق، وتأتي هذه الاتفاقات في الساعات الأخيرة بعد مفاوضات معمقة ما بين الجانبين.

وتظاهر آلاف من مدرسي التعليم الثانوي في العاصمة التونسية، أمس الأربعاء، للمطالبة بعلاوات وتحسين ظروف عملهم وذلك بعد أشهر من مقاطعتهم اجراء الاختبارات في المدارس الثانوية، فيما توصلت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل إلى اتفاق لزيادة أجور ستمائة وسبعين ألف موظف عام.

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