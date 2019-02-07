2019/02/07 | 15:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد وزير العمل والشؤون الإجتماعية باسم عبد الزمان على أهمية دعم

الحكومة للقطاع الخاص وعلى جميع المستويات ، وأشار الوزير على هامش

إنعقاد ورشة عمل بشأن "إصلاح القطاع الصناعي الخاص" إلى ضرورة التقليل

من حجم ظاهرة البطالة وجيوش العاطلين عن العمل محذراً من تداعيات ذلك

على الوضع الإجتماعي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. وزير العمل يشدد على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص للتقليل من حجم البطالة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. وزير العمل يشدد على أهمية دعم الحكومة للقطاع الخاص للتقليل من حجم البطالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).