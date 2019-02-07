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القبض على عصابة سرقت مليارا و600 مليون من مصرف أهلي في الكرادة

العراقامن

القبض على عصابة سرقت مليارا و600 مليون من مصرف أهلي في الكرادة

الخميس 7 فبراير 2019 - 15:25

القبض على عصابة سرقت مليارا و600 مليون من مصرف أهلي في الكرادة

تمكن فريق عمل مشترك تابع لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، من القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين بينهم امرأة بعد سرقتهم مصرف اهلي في الكرادة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سعد معن في بيان تلقته "الغدير"، ان "فريق عمل مشترك من مركز شرطة المسبح في قيادة شرطة بغداد ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية يلقي القبض على عصابة مكونة من 4 متهمين بينهم امرأة بعد سرقتها مصرفااهليا في الكرادة".وأضاف بانه "تمت استعادة مبلغ مليار و600 مليون دينار، حيث تبين أن المرأة تعمل موظفة في المصرف المسروق".انتهى...س ح

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